Nach "Germany's Next Topmodel": Das sind Selmas Modelpläne!

Wie geht es für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin weiter? Die diesjährige Staffel Heidi Klums (50) beliebter Castingshow ist schon voll im Gange. Nach der dritten Folge kämpfen noch 40 Models um den begehrten Titel. Die ehemalige Kandidatin Selma May hat die aufregende Reise schon hinter sich. Im vergangenen Jahr belegte die Abiturientin den vierten Platz. Was sind Selmas beruflichen Pläne für 2024?

Im Interview mit Promiflash erzählt Selma, was sie sich für dieses Jahr für ihre Modelkarriere wünscht. "Also, 2024 wird bei mir das Jahr, in dem ich endlich ins Ausland gehen möchte, um zu modeln", berichtet die Influencerin. Wo genau sie hin wolle, wisse sie noch nicht. "Ich muss noch herausfinden, in welchem Land mein Typ gefragt ist", erklärt die Weltenbummlerin. Ihr derzeitiges Aussehen wolle sie erst mal nicht verändern. "Ich habe jetzt auch endlich wieder einen einheitlichen Look, der jetzt auch erst mal so bleibt", ist sie sich sicher. Für die Berlinerin steht 2024 vor allem eins auf dem Plan: "modeln, modeln, modeln!"

Ihr Karriereplan scheint bisher schon ziemlich gut aufzugehen. Für die bekannte Marke Valentino ist sie momentan ein Testimonial. Auch Laufsteg-Jobs kann sie an Land ziehen: Vor wenigen Wochen lief sie beispielsweise für den Designer Kilian Kerner auf dem Runway.

ProSieben Germany's Next Topmodel 2024

ProSieben / Richard Hübner Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Getty Images Selma May bei der Kilian Kerner Runway Show 2024

