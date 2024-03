Nach Urteil: Jonathan Majors posiert auf dem Red Carpet!

Er zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Hinter Jonathan Majors liegt eine schwere Zeit: Anfang 2023 wurde er von seiner Ex-Freundin Grace Jabbari wegen Körperverletzung und Belästigung angezeigt – im Dezember wurde der Schauspieler dann schuldig gesprochen. Der Schuldspruch zog auch berufliche Konsequenzen nach sich: Der "Loki"-Darsteller verlor einige wichtige Filmrollen. Nun zeigt sich Jonathan zum ersten Mal nach dem Urteil bei einem Event!

Zusammen mit seiner Freundin Meagan Good besuchte der 34-Jährige eine Preisverleihung der African American Film Critics Association in Los Angeles. Auf dem roten Teppich ließ sich das Paar nichts anmerken und posierte lächelnd für die Kameras. Bei dem Dinner, an dem nur geladene Gäste teilnahmen, wurde der Film "Killers of the Flower Moon" ausgezeichnet.

Hilfe in dieser schweren Zeit findet Jonathan in seiner Religion. Kurz nach dem Gerichtsurteil hatte er im TMZ-Interview über seinen Glauben geäußert. "Gott ist gut", betonte der Vater einer Tochter. Er verlässt sich auf seinen Glauben und Gebete, um in dieser schwierigen Lebensphase Zuversicht zu finden.

Jonathan Majors

Meagan Good und Jonathan Majors, AAFCA Special Achievement Awards Luncheon

Jonathan Majors beim Sundance Film Festival 2023

