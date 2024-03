Prinzessin Kate wurde nun erstmals nach Bauch-OP gesichtet!

Diese Nachrichten lassen Royal-Fans vermutlich aufatmen! Mitte Januar hatte das britische Königshaus verkündet, dass Prinzessin Kate (42) sich einem Eingriff am Unterleib unterziehen musste. Seither ist die Frau von Prinz William (41) aus der Öffentlichkeit verschwunden, um sich voll und ganz auf ihre Genesung zu konzentrieren. In einem offiziellen Statement hieß es zuletzt, dass es ihr gut gehe. Und tatsächlich: Kate wurde nun erstmals nach ihrem Krankenhausaufenthalt gesehen!

Das zeigen aktuelle Schnappschüsse, die TMZ vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie die 42-Jährige als Beifahrerin im Auto ihrer Mutter Carole sitzt – und zwar in der Nähe vom Schloss Windsor. Auf den Aufnahmen trägt Kate eine große Sonnenbrille und schien dabei ein Lächeln aufzusetzen.

Es ist das erste Mal, dass die dreifache Mutter seit Dezember in der Öffentlichkeit gesehen wurde – weswegen die royalen Anhänger zuletzt in großer Sorge um Kate waren. Das Team der Prinzessin reagierte jedoch jüngst auf die ganzen Verschwörungstheorien. "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Prinzessin genesen wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dabei bleibt es!", hieß es in einem Statement gegenüber Page Six.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

