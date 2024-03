Sarah Ferguson machte Geschenk von Queen Elizabeth zu Geld!

Sarah Ferguson (64) ist eine enge Vertraute der Royals. Gemeinsam mit ihren Töchtern, Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33), blieb sie auch nach der Scheidung von Prinz Andrew (64) ein regelmäßiger Gast von Queen Elizabeth II. (✝96). Ebenso soll sie bis heute einen guten Draht zu König Charles (75) haben. Doch trotz der engen Beziehung soll Sarah ein Geschenk von Elizabeth lieber in Bares verwandelt haben...

Nach der Scheidung kaufte die Queen für die nun alleinerziehende Mutter ein Haus, wie OK Magazine berichtet. Birch Hall, ein Anwesen mit sieben Schlafzimmern in Surrey, sollte das neue Zuhause der damals sieben- und neunjährigen Enkelinnen der Königin werden. Doch trotz der unterstützenden Geste soll sich Sarah geweigert haben, in das Haus einzuziehen – sie sei nicht in der Lage gewesen, die enormen Unterhaltskosten zu tragen!

So stand das weitläufige Haus leer, bis es 1999 für rund 1,75 Millionen Euro verkauft wurde. Doch der engen Beziehung konnte auch das großzügige Geschenk, welches sich als Flop erwies, nichts anhaben – bis zum Ableben der Queen blieb Sarah treu an ihrer Seite.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mit Queen Elizabeth II. im Jahr 2005

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de