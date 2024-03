"Was ist in deinem Ofen?": So feiert Olly Murs Babyparty

Sie feiern die Babyparty auf ihre eigene Art! Olly Murs (39) und Amelia Tank hatten sich im Juli vergangenen Jahres das Jawort gegeben. Nur wenige Monate später verkündeten der Sänger und das Fitnessmodel die frohe Botschaft, ihr erstes Kind zu erwarten. Mit einer besonderen Party bringt das Paar seine Vorfreude zum Ausdruck. Olly bringt die Schwangerschaftsgelüste seiner Amelia mit einem Bäckereiwagen ins Rollen!

Wie der "Troublemaker"-Interpret auf Instagram zeigt, feiern sie ihr Babyglück mit Greggs, einer britischen Backwaren-Marke, die wohl genau das anbietet, was die ehemalige Bodybuilderin während ihrer Schwangerschaft am liebsten isst. Spielerische Sprüche wie "Was ist in deinem Ofen?" und Glückwünsche zieren den Wagen und die Dekoration. Olly verkleidet sich sogar als ein überdimensionales Baguette und erhält von seiner Liebsten eine herzliche Umarmung.

Wie sehr sich der einstige X Factor-Kandidat für solche Veranstaltungen ins Zeug legt, bewies er bereits bei seiner Hochzeitsfeier. Olly stellte zu ihrem gemeinsamen Ehrentag ein ganzes Festival auf die Beine. Es bot unter anderem einen McDonald's-Foodtruck, ein Riesenrad, ein Karussell und sogar Livemusik, wie er im Netz zeigte.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Dezember 2023

Instagram / ollymurs Schwangere Amelia Tank und ihr Ehemann Olly Murs

Getty Images Olly Murs, Sänger

