Zwei Punkte? Das wünscht sich Tillman Schulz von Llambi!

Aktuell schwingt Tillman Schulz (34) gemeinsam mit Patricija Ionel (29) das Tanzbein bei Let's Dance. Ganz so rosig sieht es für den Unternehmer dabei aber nicht aus. Bereits in der Kennenlernshow hatte er nur sieben Punkte ergattern können, genau wie am vergangenen Freitag. Von Joachim Llambi (59) gab es beide Male nur einen Punkt, dafür aber einiges an Kritik. Nun hat der Investor nur ein Ziel: "Ich will ja wenigstens mal hinkriegen, dass Herr Llambi mir zwei Punkte gibt." Er versuche, Vollgas zu geben – für seine Tanzpartnerin. "Wenn ich eine Runde weiterkomme, dann freut es mich viel mehr für Patricija", erklärt Tillman gegenüber RTL.

Aber wie geht der 34-Jährige mit der harten Kritik um? "Eine faire Beurteilung, finde ich! Ich gehe damit sportlich um. Es ist eine Unterhaltungsshow, wir sind nicht bei den Weltmeisterschaften von Profi-Tänzern, was will ich mehr? Ich stehe hier auf dem Parkett des tollsten Formats und ich habe die beste Tänzerin", sieht Tillman es gelassen. Auch habe die Bewertung des strengen Jurors bei seiner zweiten Performance schon viel netter geklungen. "Der Ton macht die Musik. Und der Ton war heute schon deutlich besser von Herrn Llambi – daher alles gut", betont der Unternehmer im Anschluss an die Sendung.

Angeblich ist zwischen Tillman und Joachim aber gar nicht Friede, Freude, Eierkuchen – die zwei sollen sich mächtig in die Haare bekommen haben! Laut eines Insiders aus der Produktion sei es zwischen den beiden während der Kennenlernshow bereits zum Eklat gekommen, wie er gegenüber Bild ausplauderte. Der Investor soll die Bewertung des Jurors "stillos" gefunden haben, während dieser sich über Tillmans "Belehrung" aufgeregt habe. Immerhin hatte der Kandidat den Tanzrichter bei seiner Kritik unterbrochen.

Getty Images Patricija Ionel und Tillman Schulz im März 2024 in Köln

Instagram / tillman_schulz Tillman Schulz, Unternehmer

