Abszess am Hals: Bushidos Tochter Amaya muss operiert werden

Amaya (2), die Tochter von Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42), hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aktuell befindet sie sich in einem Krankenhaus, da sie einen Abszess am Hals hat. Gestern berichtete Anna-Maria bei Instagram von dem großen Schock – der Kinderarzt hatte sie auf direktem Wege in die Notaufnahme geschickt! "Ihr geht es so weit ganz gut", erzählt die besorgte Mama heute in einem neuen Update. Aber dennoch ist es noch nicht ausgestanden: Der Abszess von der kleinen Amaya muss operativ behandelt werden!

Mittlerweile haben sich die Ärzte der Sache angenommen und einige Tests durchgeführt. "Der Chirurg hat heute Morgen gesagt, dass er jetzt noch zwei Tage abwarten will. Früher kann er auf keinen Fall operieren", erzählt die siebenfache Mutter. Der Abszess sei aktuell noch zu hart und müsse durch Wärme zunächst aufgelockert werden. Das Warten setzt der Familie ganz schön zu. "Gestern Abend beim Ultraschall hat sie wieder so geweint, da sind mir auch die Tränen in die Augen geschossen", berichtet Anna-Maria und fügt hinzu: "Sie tat mir einfach so leid."

Unterstützung erhält die Kleine jedoch nicht nur von ihren sich sorgenden Eltern – auch ihre sechs Geschwister schauen wann immer es geht vorbei. "Aaliya war gestern hier, sie hat so süß mit Amaya gespielt und sie abgelenkt", freut sich Anna-Maria. Augenscheinlich ist das Sorgenkind auch ganz schön fit: In dem Clip turnt sie fröhlich im Krankenhauszimmer herum.

Bushido und seine Tochter Amaya im Krankenhaus, 01. November 2022

Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

