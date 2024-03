Besorgte Blicke: Tish Cyrus inmitten des Dramas gesichtet

Inmitten der Gerüchte über familiäre Spannungen wurden Tish Cyrus (56) und Dominic Purcell (54) dabei gesehen, wie sie gemeinsam Einkäufe erledigten. Das Ehepaar, das zuletzt durch Schlagzeilen über einen Familienstreit die Aufmerksamkeit auf sich zog, gönnte sich – wie auf diesen Fotos, die jetzt Just Jared vorliegen, zu sehen ist – am Montagmorgen in Burbank, Kalifornien, in einer örtlichen Bäckerei einige Gebäckstücke. Für ihren Ausflug wählte Tish einen grauen Kapuzenpullover und Jeans, kombiniert mit einer hellblauen Trucker-Mütze, während Dominic sich für eine marineblaue Windjacke und eine schwarze Jogginghose entschied. Dabei fällt besonders auf: Sowohl die Mutter von Miley Cyrus (31) als auch ihr Gatte schauen angespannt und besorgt.

Hintergrund der aufsehenerregenden Gerüchte ist die Behauptung mehrerer Quellen, dass zwischen Dominic und Tishs jüngster Tochter Noah Cyrus (24) etwas gelaufen sein soll, bevor Tish Dominic für sich gewann. "Noah und Dominic hatten eine Art Freundschaft-plus-Beziehung, allerdings unregelmäßig. Sie beendeten dies und dann begann Tish etwas mit ihm. Tish wusste, dass er zuvor etwas mit Noah hatte", behauptete ein Insider gegenüber People. Auffälligerweise fehlte Noah dann auch bei der Hochzeit ihrer Mutter und ihres vermeintlichen Lovers im August 2023 – ein Umstand, der die Gerüchteküche nur noch weiter anheizt.

Das Beziehungsgeflecht wirft viele Fragen auf, insbesondere ob Miley, Noahs berühmte Schwester, von der ganzen Angelegenheit zwischen Noah und Dominic wusste. Ein weiterer Promi-Experte berichtete gegenüber People: "Miley hatte keine Ahnung von dem Drama mit Dominic – überhaupt keine Ahnung. Sie hat ihre Mutter damit konfrontiert. Sie denkt, dass es eine seltsame Situation ist, aber sie liebt ihre Mutter und will, dass sie glücklich ist." Die Familie Cyrus hat sich bisher jedoch nicht öffentlich zu den Behauptungen geäußert.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017

