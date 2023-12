Jodie Turner-Smith erstmals nach Joshuas Liebes-News gesehen

Joshua Jackson (45) und Jodie Turner-Smith (37) hatten 2019 den Bund fürs Leben geschlossen. Im Jahr 2020 waren sie Eltern ihrer kleinen Tochter Juno geworden. Anfang Oktober hatten die beiden jedoch überraschend ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Kurz nach den Scheidungs-News wurde der Schauspieler Hand in Hand mit Lupita Nyong'o (40) erwischt. Nun zeigt sich Jodie erstmals seit dem Liebes-Outing von Joshua öffentlich!

Paparazzi erwischen die Schauspielerin bei einem Ausflug mit ihrer Tochter. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Jodie gemeinsam mit der Dreijährigen vor ihrem parkenden Auto steht. Das Mutter-Tochter-Duo fällt vor allem durch seinen süßen Partnerlook auf: Beide tragen hellgrüne Strickjacken mit niedlichen Wassermelonen-Applikationen. Dazu kombinieren sie weiße Shirts und blaue Jeans. Von den anwesenden Fotografen scheint die "Queen and Slim"-Darstellerin eher weniger begeistert zu sein. Kritisch schaut sie den Paparazzi direkt in die Linse.

Nicht nur Joshua scheint wieder in festen Händen zu sein. Auch Jodie wurde bereits vertraut mit einem Mann in der Öffentlichkeit gesehen. Ende Oktober verließen sie und der Unbekannte händchenhaltend eine Halloweenparty in Los Angeles.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im November 2019

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

NIKOTYLER / BACKGRID Jodie Turner-Smith mit einem Unbekannten im Oktober 2023

