Guckt Prinzessin Kate Garys "Celebrity Big Brother"-Staffel?

Gestern war es so weit: Der Einzug ins Celebrity Big Brother-Haus stand an und wie bereits im Januar angekündigt, war Gary Goldsmith, der Onkel von Prinzessin Kate (42), ebenfalls dabei. Die Familie der Teilnahme nicht begeistert – all das könnte für Kate ziemlich viel Stress bedeuten. Wird sie sich die Show dennoch oder besser gesagt gerade deswegen ansehen? "Wenn sie es tut, dann wohl hinter einem Sofa, schätze ich", scherzt der Bruder von Carol Middleton bei seiner Ankunft. Sie werde sich seiner Meinung nach wohl lieber verstecken – vor Sorge, er verrate zu viel.

Scheinbar findet der Realitystar die Angelegenheit ziemlich unterhaltsam. Belustigt fügt er hinzu, dass es aber wohl ein "schönes" Sofa sein müsse, "in einem schönen Haus". "Leute zu verarschen ist wahrscheinlich mein liebstes Hobby", meint Gary, kurz nachdem er das Haus betritt, in dem er die nächsten Wochen unter ständiger Beobachtung wohnen wird. Im Interview mit The Sun soll der 58-Jährige zugegeben haben, dass er seiner Nichte nicht zur Last fallen wolle: "In der Familie passiert im Moment sehr viel. Sie hat im Moment sehr viel um die Ohren [...] Das Letzte, was ich tun will, ist, ihnen Stress zu machen."

Damit bezieht sich Gary wohl vor allem auf den Gesundheitszustand von Prinz Williams (41) Gattin. Zu Beginn des Jahres hatte sich Kate aus gesundheitlichen Gründen einer Operation am Unterleib unterziehen müssen. Seitdem erholt sich die dreifache Mutter und hält sich von diversen Veranstaltungen fern. Gestern wurde die 42-Jährige jedoch erstmals nach ihrem Krankenhausaufenthalt gesichtet. Wie von TMZ vorliegende Bilder zeigen, war sie mit ihrer Mutter Carol im Auto unterwegs, trug eine Sonnenbrille und ein Lächeln auf den Lippen.

Getty Images Gary Goldsmith, Februar 2018 in London

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtskonzert 2023

