Hayley posiert nach Schädel-OPs auf Event mit Derek Hough!

Sie strahlt über beide Ohren! Hayley Erbert hat eine schwere Zeit hinter sich. Im vergangenen Jahr musste sich die Frau von Derek Hough (38) aufgrund eines Schädelhämatoms einem regelrechten OP-Marathon unterziehen. Vor einigen Wochen meldete sie sich erstmals nach den Operationen bei ihren Followern und gab ihnen ein positives Gesundheitsupdate. Die Social-Media-Bekanntheit scheint weiterhin Fortschritte zu machen: Hayley zeigt sich nun erstmals nach den Eingriffen auf einem Event!

Am vergangenen Wochenende eröffnete Julianne Hough (35) ihr neues Tanz- und Fitnessstudio. Die Schwester von Derek hielt die Eröffnung medienwirksam auf Instagram fest. Auf einem der Schnappschüsse posiert die Blondine zusammen mit Bruder Derek und Schwägerin Hayley. Ganz in Schwarz gekleidet und mit kurzen brünetten Haaren strahlt Hayley mit den Geschwistern um die Wette.

Derek ist zutiefst beeindruckt von der Stärke und Tapferkeit seiner Frau. "Sie ist wirklich ein Wunder, und ich gehe nicht leichtfertig mit diesem Wort um, aber sie ist es wirklich", schwärmte der Dancing with the Stars-Tänzer kürzlich in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Instagram / hayley.erbert Internet-Persönlichkeit Hayley Ebert und Derek Hough

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2023

