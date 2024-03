Inmitten des Dramas: Noah Cyrus posiert freizügig bei Event

Noah Cyrus (24) zog inmitten des Familiendramas um ihre Mutter Tish Cyrus (56) und deren Mann Dominic Purcell (54) alle Blicke auf sich! Während der Pariser Modewoche zeigte sie sich – wie auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem E! News vorliegen, zu sehen ist – an der Seite ihres Verlobten Pinkus. Dabei hüllte sie sich in ein schwarzes, spitzenbesetztes Kleid unter dem sie keinen BH trug. Mit diesem freizügigen Look nahm sie in der vordersten Reihe der Vetements Damenmodenschau Platz. Ob sie damit etwa ihre Mutter und deren Mann provozieren will?

Zwischen Noah, ihrer Mutter Tish und Dominic soll es momentan nämlich ordentlich krachen. Der Grund: Angeblich hatte die Musikerin vor ihrer Mama etwas mit dem Schauspieler. Gegenüber People behauptete ein Informant: "Noah und Dominic hatten eine Art Freundschaft-Plus-Beziehung, allerdings unregelmäßig. Sie beendeten diese, und dann begann Tish etwas mit ihm. Tish wusste, dass er zuvor etwas mit Noah hatte." Bislang äußerten sich die drei aber noch nicht persönlich zu dem angeblichen Zoff.

Dies war jedoch nicht Noahs erster mutiger Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Bereits im vergangenen Jahr setzte sie mit einem mutigen Outfit ein Zeichen: Sie posierte in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid mit einer großen kettenartigen Verzierung, die kaum ihre Brüste bedeckte, auf einem Event von Stéphane Rolland. Und auch in den sozialen Medien präsentiert sich die Schwester von Miley Cyrus (31) nur allzu gerne in freizügigen Looks: Unter anderem wählte sie für ein Fotoshooting in einem Wald lediglich einen knappen blauen Tanga.

Instagram /tishcyruspurcell Noah Cyrus und Tish Cyrus, 2021

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus im November 2023

