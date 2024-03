Iris Klein rockt den Laufsteg bei der Fashion Week in Paris!

Iris Klein (56) fühlt sich auf dem Laufsteg inzwischen richtig wohl! Im Herbst vergangenen Jahres hatte die TV-Bekanntheit ihr fulminantes Debüt als Catwalk-Model gefeiert: Sie war für ihre Freundin, die Designerin Pia Bolte, in New York bei der Fashion Week gelaufen. Im vergangenen Monat wiederholte sie das und trat erneut vor das modebegeisterte Publikum. Am Wochenende machte Iris nun auch in Paris die Fashion Week unsicher!

Auf Instagram teilt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) ein Foto von sich auf dem Laufsteg in der Modemetropole. Ganz selbstbewusst posiert sie für die neugierigen Besucher von Pias Fashion Show: In einem lässigen Street-Style-Look aus bedruckter Hose, einem auffälligen T-Shirt mit Engelprint, einer Lederjacke und einem Cowboyhut zieht Iris alle Blicke auf sich. Unter dem Post macht sie ihren Hatern auch gleich noch eine Ansage: "Ich altere mit Spaß am Leben und gebe noch mal Vollgas und erhalte meinen Körper so lange jung, wie mir es gefällt!" Die Influencerin verwirkliche sich mit ihrer Modelkarriere einen Traum.

Und auch die Designerin ist sehr zufrieden mit Iris' Präsentation ihrer Mode! Pia wird die 56-Jährige auch im Juni in Miami in Bademode auf den Laufsteg schicken. "Iris verkörpert für mich die perfekte weibliche Frau und entspricht eben nicht der Norm, was man auf dem Laufsteg so kennt", schwärmt sie gegenüber spot on news.

Stephen Smith / SIPA USA Iris Klein bei der New Yorker Fashion Week im Februar 2024

ActionPress Iris Klein, Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Pia Bolte und Iris Klein im februar 2024 in New York

