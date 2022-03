Hat Elle Macpherson (57) sich etwa wieder neu verliebt? Im Dezember bestätigte das Model die Trennung von seinem Partner, dem britischen Skandal-Arzt Andrew Wakefield. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Aus gegeben, nachdem das Paar nicht mehr zusammen gesehen worden war. Nun soll die Australierin jedoch wieder in festen Händen sein – und ihr angeblicher Partner stammt aus gutem Haus. Elle soll mit Olivier Sarkozy (52), dem Halbbruder des ehemaligen Präsidenten von Frankreich, Nicolas Sarkozy (67), in einer Beziehung sein.

Wie The Mirror nun berichtete, wurden die beiden Promis vergangene Woche zusammen bei einem Konzert von Elton John (74) in New York gesehen. "Sie schienen wirklich glücklich miteinander zu sein, es sah so aus, als könnten sie ein Paar sein", berichtete ein Beobachter. Auch der Gossip-Instagram-Account Deuxmoi veröffentlichte kürzlich einige anonyme Statements, die auf eine Romanze zwischen Mary-Kate Olsens (35) Ex-Mann und der Blondine hindeuten. "Sie sahen aus, als hätten sie eine tolle Zeit!", hat ein Insider der Seite angeblich verraten.

Eine Liaison zwischen den beiden scheint nicht abwegig, immerhin sind sowohl Elle als auch Olivier bereits seit einigen Jahren glückliche Singles. Während die Ehe des gebürtigen Franzosen seit letztem Jahr offiziell geschieden ist, liegt die letzte Partnerschaft der 57-Jährigen schon etwas länger zurück. Auch wenn sie das Liebes-Aus erst im Dezember 2021 bestätigte, trennte sich die zweifache Mutter bereits 2017 von Andrew.

Lexie Moreland/REX Shutterstock/Action Press Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy

Getty Images Elle Macpherson, Model

Getty Images Olivier Sarkozy und seine Tochter Margot im April 2019

