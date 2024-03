Onkel Gary stolz: Prinzessin Kate ist "Retterin" der Royals

Prinzessin Kates (42) Onkel Gary Goldsmith ist aktuell in der Show Celebrity Big Brother zu sehen. Und dort gerät er richtig in Plauderlaune – besonders seine royale Nichte scheint das Interesse seiner Mitbewohner zu wecken. Laut OK! zeigt ein neuer Trailer jetzt, dass Gary mächtig stolz auf Kate ist. "Es ist manchmal schwierig, Kate zu erreichen, aber sie hat Kinder und ich finde das toll, dass sie die Familie an erste Stelle setzt", erzählt der stolze Onkel seinen Mitbewohnern Louis Walsh (71) und Sharon Osbourne (71). Kate und ihr Mann Prinz William (41) seien die "Retter der königlichen Familie".

Doch seine Verbindung zu Kate scheint für Gary nicht immer einfach zu sein. In der Vergangenheit habe die Öffentlichkeit ihn immer wieder als schlechten Onkel bezeichnet und ihm sogar böse Spitznamen gegeben. "Sie nennen mich den Buncle! Habt ihr schon mal von einem Buncle gehört? Böser Onkel, anscheinend gibt es die in jeder Familie", ärgert er sich. Und dabei habe er gar nicht darum gebeten, berühmte Menschen in seiner Familie zu haben: "Ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist mir passiert und plötzlich steht man im Rampenlicht."

Dass Kate sich den Reality-TV-Auftritt ihres Onkels anschauen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Dieser soll die Royals nämlich nicht gerade mit Begeisterung erfüllen. Vor allem für die noch angeschlagene Prinzessin von Wales könnte das mental stressig sein. "Wenn sie es tut, dann wohl eher hinter einem Sofa, schätze ich", witzelte Gary bei seinem Einzug ins "Celebrity Big Brother"-Haus. Die 42-Jährige habe sicher Angst, er plaudere zu private Dinge aus.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

