Anna-Maria Ferchichi besorgt: Amaya (2) wird morgen operiert

Anna-Maria Ferchichi (42) meldet sich mit schlechten Nachrichten zurück. Derzeit verbringt sie ihre Zeit mit ihrer Tochter Amaya im Krankenhaus. Die Kleine hat einen großen Abszess am Hals – eine gefährliche Stelle, wie die besorgte Mutter bereits berichtete. Es stand im Raum, dass eine Operation nötig sei, jedoch wollten die Ärzte eigentlich noch ein paar Tage abwarten. Nun hat sich der Plan geändert: Amayas Eingriff wurde vorverlegt. "Leider muss sie morgen früh operiert werden", schreibt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.

Nach ihrem dritten tränenreichen Ultraschalltermin sei die Entscheidung getroffen worden. "Es ist ein scheiß Gefühl, was soll ich sagen", seufzt die Frau von Bushido (45) resigniert. Ihre Tochter bekomme nach dem Eingriff für 48 Stunden einen Schlauch in die Wundhöhle, berichtet sie. Für Amaya ist der Krankenhausaufenthalt eine sehr große Herausforderung. "Sie hat wahnsinnige Angst, sobald wir aus dem Zimmer gehen", erklärt Anna-Maria.

Was die harte Zeit für die Familie etwas erleichtert, ist der Service im Krankenhaus. Alle Krankenschwestern und Ärzte nehmen wohl große Rücksicht auf die Ängste von Amaya. Außerdem bietet die Klinik Room Service an, statt der normalen Mahlzeiten. "Den ruft man an und dann ist das wie im Restaurant", freut sich die siebenfache Mutter. Bereits zuvor schwärmte Anna-Maria von dem Gesundheitssystem in ihrer Wahlheimat Dubai, denn ihre Tochter ist leider nicht die Einzige in der Großfamilie, die mit einer Krankheit zu kämpfen hat.

Bushido und seine Tochter Amaya im Juni 2022

Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Amaya

