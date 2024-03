Darum fehlte die Queen auf Hochzeit von Charles und Camilla

Königin Camilla (76) und König Charles III. (75) gaben sich im Jahr 2005 das Jawort. Das historische Event ist zwar von einigen Royals besucht worden – Charles' Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) fehlte allerdings bei der Eheschließung. In den Medien rankten sich einige Gerüchte um das Fernbleiben der ehemaligen Monarchin. Der Grund schien schlicht ihre offizielle Position zu sein. In ihrer Stellung als Queen war sie das Oberhaupt der Kirche von England. Wie die Zeitschrift Telegraph vor der Hochzeit berichtete, soll die verstorbene Königin damals gesagt haben: "Ich kann nicht erscheinen. Ich denke, dass meine Position dies nicht zulässt."

Der Weg zur Ehe war für Charles und Camilla alles andere als leicht. Es war für die beiden britischen Royals bereits die zweite Hochzeit. Charles war bis 1996 mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet – Camilla bis 1995 mit dem britischen Offizier Andrew Parker Bowles. Da beide bereits geschieden waren, war die Trauung in einer Kirche nicht mehr möglich. Die Hochzeit wurde deshalb standesamtlich im Rathaus von Windsor geschlossen – auch hier war eine Erlaubnis der Regierung vorher notwendig. Im Anschluss an die standesamtliche Trauung fand trotzdem eine Segnung in der St. George's Kapelle statt. Die Queen wohnte diesem offiziellem Event bei und überbrachte dem frisch vermählten Paar mit Mann Prinz Philip (✝99) hier Glückwünsche. Böses Blut schien am Tag der Eheschließung dementsprechend nicht zu fließen.

Charles und Camilla sind mittlerweile seit fast 20 Jahren verheiratet. Nach dem Tod der Queen sitzt das Paar heute sogar auf dem Thron des Vereinigten Königreichs. Die Krönung fand am 6. Mai 2023 statt. Seither wurde Charles' Krebserkrankung öffentlich und es gibt Spekulationen darüber, wie lange das britische Oberhaupt weiterhin in seiner Position regieren kann. Auch Camilla überraschte die Öffentlichkeit kürzlich mit einer einwöchigen Pause, die sie sich von ihren offiziellen Pflichten als Königin genommen hat.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit am 9. April 2005

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Mai 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de