Feiert Prinzessin Kate etwa doch noch nicht ihr Comeback?

Die britische Armee stiftet Verwirrung. Gestern kündigte sie noch an, dass Prinzessin Kate (42) am 8. Juni an den Proben zu "Trooping The Colour" – der Geburtstagsparade des Königs – teilnehmen würde. Nun fehlt von der Mitteilung jedoch jede Spur. Wie The Sun berichtet, soll die Bekanntgabe nicht mit dem Kensington Palast abgesprochen gewesen sein. Daher sei dieser von der Ankündigung überrascht worden. Eine offizielle Teilnahme der Prinzessin von Wales hatten die Sprecher des Königshauses wohl noch gar nicht bestätigt. Der Palast habe demnach mit der offiziellen Bekanntmachung warten wollen, bis eine endgültige Entscheidung gefällt sei.

Wie die Zeitung außerdem berichtet, soll der britische Palast über die verfrühte Öffentlichmachung des Verteidigungsministeriums sehr erbost sein, da es sich um den ersten angekündigten Auftritt der Ehefrau von Prinz William (41) handelt, seit sie nach einer Bauchoperation im Januar ihre royalen Pflichten bis Ostern niedergelegt hatte. Doch nicht nur der Hinweis auf Kates Teilnahme wurde kommentarlos entfernt – auch die Ankündigung, dass König Charles III. (75) eine Woche später an der Parade teilnehmen wird, ist mittlerweile von der Seite verschwunden.

Trotz der Aufregung scheint es aber keinen Grund zur Sorge um die dreifache Mama zu geben. Wie der Autor Robert Jobson kürzlich gegenüber Hello! berichtete, soll es ihr bereits besser gehen. "Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen. Aber sie will nichts überstürzen", erklärte er. Der Royal-Experte fügte hinzu: "Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihr nahestehen, und ich glaube, dass sie sich gut erholt – aber sie ist noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent!" Die Prinzessin genieße es, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de