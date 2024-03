Casanova: Knutscht Bachelor Dennis zu viel auf Gruppendates?

Treibt er es zu weit? Bei Die Bachelors begibt sich Dennis Gries auf die Suche nach der großen Liebe. Um diese zu finden, muss sich der Rosenkavalier da auch mit den Anwärterinnen vertraut machen – und das wohl auf mehr als nur der emotionalen Ebene. Deshalb kommt es immer häufiger zu heißen Küssen zwischen ihm und den Ladys. Er selbst scheint das Ganze ziemlich zu genießen – doch im Netz sorgt Dennis' Knutscherei für Unmut.

Vor allem, dass er die gemeinsamen Gruppendates dazu nutzt, um den Frauen näherzukommen, stößt bei vielen auf Unverständnis. Nachdem der 30-Jährige in der aktuellen Folge zunächst mit Nadia geknutscht hatte, tauscht er die Brünette in der nächsten Szene kurzerhand gegen Blondine Rebecca aus. Im Netz machen die Fans der Kuppelshow ihrem Ärger darüber deshalb nun Luft. Neben "Die nächste Dame, derselbe Herr" heißt es auf X unter anderem auch "Gibt's jetzt Küsse am Fließband?" Ein anderer User kann nicht anders, als entgeistert zu fragen: "So jetzt einmal im 5-Minuten-Takt alle abschlecken?"

Dass der TV-Charmeur körperliche Nähe nicht scheut, hatte er bereits in den vergangenen Folgen bewiesen. Obwohl er während eines Dates mit Nadia herausfinden wollte, ob es zwischen ihnen auch eine emotionale Anziehung gibt, war er letztlich wieder in alte Muster verfallen. Ganz verführerisch hatte der Fitnesskaufmann die 26-Jährige mit einem Eiswürfel abgekühlt.

RTL Nadia und Dennis bei "Die Bachelors"

RTL Dennis und Rebecca bei "Die Bachelors"

