Für neues Album: Kesha posiert komplett nackt mitten im Wald

Sie lässt die Hüllen fallen. Kesha (37) ist bereits seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil der Musikbranche. Mit Songs wie "TiK ToK" oder auch "Die Young" konnte sie schon so einige Erfolge verbuchen. Nun überrascht sie ihre Fans im Netz mit erfreulichen Nachrichten. Die Sängerin veröffentlicht schon bald ein komplett neues Album – und dafür zieht die Kesha in der Wildnis komplett blank!

Auf ihrem Instagram-Account verkündet die 37-Jährige die frohe Botschaft mit einem kurzen Clip. Ihren Fans scheint neben der musikalischen Nachricht jedoch noch ein weiteres Detail ins Auge zu springen. Denn in dem Video zeigt sich Kesha genau so, wie Gott sie schuf. Splitterfasernackt stolziert sie durch einen Bach, während sie immer wieder verführerisch in die Kamera blickt. Den Post betitelt sie mit "keshaistwaitingforyou.com", wobei der Link zu einer Webseite führt, die die Blondine erneut ganz entblößt im Mondlicht zeigt.

Ihre Fans können derweil ihre Vorfreude auf neue Musik kaum in Worte fassen. "Sie ist frei und wir sind bereit, die Geschichte zu hören, die deine Musik erzählt", kommentiert ein User sichtlich fasziniert von dem kurzen Clip. Und damit ist er nicht allein. Neben "Kesha kommt!" heißt es unter den zahlreichen Kommentaren unter anderem auch "Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was du vorhast!"

Instagram / kesha "Tik Tok"-Interpretin Kesha

iiswhoiis Kesha im August 2023

