Gleich zwei Shootings! Das steht in vierter GNTM-Folge an

Auch für die vierte Folge von Germany's Next Topmodel hat sich die Chefjurorin Heidi Klum (50) wieder einige Herausforderungen für ihre Schützlinge ausgedacht! In der heutigen Episode werden Heidis Mädchen und Jungs direkt schonungslos in den Alltag eines Models hineingeworfen. Laut einer Preview auf dem offiziellen Instagram-Account von GNTM stehe heute Abend unter anderem das Kampagnen-Shooting mit Heidi sowie ein "wellenreiches Shooting" auf Teneriffa an. "Die Models begeben sich diese Woche auf unbekanntes Terrain! Es stehen einige Herausforderungen und Entscheidungen an!", heißt es dazu verheißungsvoll.

Und auch in der neuen Folge dürfen sich die Zuschauer auf prominente Gäste freuen! Heidi veröffentlicht nämlich zusätzlich ebenfalls noch eine Preview: Heute Abend werden sowohl der Star-Fotograf Rankin als auch das Model Elizabeth Hurley (58) mit von der Partie sein. Außerdem steht Heidi für die Kampagne höchstpersönlich vor der Kamera. "Dieses Mal bin ich selbst vor und hinter der Linse. Gut, dass ich beim Dreh für den neuen Opener den Besten an meiner Seite habe: Rankin", freut sie sich auf der Social-Media-Plattform.

In der diesjährigen Staffel der beliebten Castingshow hat Heidi einige große Veränderungen am Konzept vorgenommen. Im Jahr 2024 nimmt sie nämlich erstmals auch männliche Kandidaten mit auf die große Reise. Weil sie die Männer und Frauen aber unabhängig voneinander bewerten möchte, gibt es dann im großen Finale auch erstmals nicht nur einen, sondern direkt zwei Gewinner. Am Ende der Staffel darf sich also ein männliches und ein weibliches Model über das Preisgeld und das Cover der Harper's Bazaar freuen.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Getty Images Heidi Klum, Model

