GNTM-Zuschauer sind nicht begeistert von Tracys Rückkehr!

Tracy bekommt eine zweite Chance! Die Beauty war schon bei der vergangenen Germany's Next Topmodel-Staffel dabei – verließ die Show jedoch freiwillig. 2024 erlaubt Modelmama Heidi Klum (50) ihr aber, nochmal teilzunehmen. Das finden die Fans des Formats aber alles andere als gut. Auf X heißt es unter anderem: "Bitte nicht sie schon wieder" oder "Wieso wollte jeder Tracy zurück haben? Ich finde die einfach unsympathisch". Ein Zuschauer ist sich sicher: Tracy wurde "extra fürs Drama" zurückgeholt!

Schon in den ersten Minuten sorgt die Kandidatin für Aufruhr. Sie möchte vor dem gemeinsamen Shooting mit Fabienne nicht üben – und das geht in die Hose. Ihr Schnappschuss kann nicht überzeugen. Die User erinnert das an eine Ex-Teilnehmerin: Anya Elsner (20)! Auch sie meinte stets, sie müsse nicht üben und habe alle Posen drauf. "Ich lache, wenn Tracey heute wieder gehen darf", lacht ein Nutzer auf der Plattform.

Doch warum war Tracy 2023 freiwillig gegangen? Sie erklärte Heidi, dass sie sich nicht mehr wohlfühle. Die 50-Jährige fand es superschade, weswegen sie im Finale umso glücklicher war, dass Tracy um eine zweite Chance gebeten hatte. Die hat sie jetzt bekommen...

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Februar 2024

Instagram / tyty_tracy Tracy, GNTM-Kandidatin 2023

