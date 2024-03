Kann König Charles die Beziehung zu Archie und Lili retten?

Der Clinch bei den britischen Royals scheint sich in naher Zukunft wohl nicht zu bessern. Der Adelsexperte Tom Quinn äußert gegenüber Mirror seine Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Beziehung zwischen König Charles (75) und seinen Enkeln Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2). "Es gibt enorme Hindernisse für König Charles, um eine Beziehung mit seinen Enkelkindern aufbauen zu können", befürchtet Tom. Der royale Kenner legt zudem die Gründe dafür dar.

Tom sieht die zerrütteten Familienbande mit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) als Problem. "Es liegt nicht nur daran, dass sie in den Staaten leben und dass Meghan der Zeit im Vereinigten Königreich mit Ärger entgegenblickt, sondern auch daran, dass niemand dem Paar vertraut", führt er aus. Es sei schwierig, diesen Vertrauensbruch zu beheben. Außerdem sei es dem Paar zuzutrauen, sich mit Informationen erneut an die Medien zu wenden. Nach der Krebsdiagnose von Charles sollen nämlich aktuell bereits "höchst vertrauliche" Gespräche stattfinden, die sich um die eine mögliche Krönung von Prinz William (41) drehen. Davon solle keineswegs etwas an die Öffentlichkeit dringen.

Im Dezember 2022 machten Harry und Meghan mit einer Netflix-Dokumentation Schlagzeilen. Im Januar 2023 veröffentlichte Harry mit dem Buch "Reverse" seine Lebensgeschichte. Das Ehepaar sprach zudem öffentlich über private Details und äußerte wiederholt Kritik am Königshaus. Tom betrachte den Kontakt zu Harry, Meghan und ihren Kindern deshalb als Risiko für die britische Königsfamilie. Der Journalist stellt gegenüber dem Online-Magazin klar: "Hast du die Familie einmal öffentlich schlechtgemacht, wird dir niemand mehr vertrauen, dass du es nicht noch einmal tun wirst." Trotzdem plant Harry einen Aufenthalt in Großbritannien, um das zehnjährige Jubiläum der Invictus Spiele zu feiern. Da jedoch vor kurzem sein Antrag auf mehr Polizeischutz abgelehnt wurde, ist es unwahrscheinlich, dass ihn Meghan und ihre beiden Kinder zu diesem Ereignis in seine Heimat begleiten werden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Prinz Harry, Oktober 2022

