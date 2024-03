Mareike Schneider teilt endlich erstes Bild ihrer Tochter

Mareike Schneider (37) ist am 12. Dezember 2023 zum ersten Mal Mama geworden. Sie hat ihre Follower während und nach ihrer Schwangerschaft via Instagram auf dem Laufenden gehalten. Jetzt teilt die Fitness-Influencerin ein Vorher-Nachher-Bild – eines wurde schwanger aufgenommen und auf dem anderen hält die frühere The Biggest Loser-Trainerin liebevoll ihr kleines Mädchen in den Armen! "12 Wochen bist du nun bei uns – kleines süßes Mädchen – und wir können uns unser Leben nicht mehr ohne dich vorstellen", schreibt sie unter ihrem Beitrag.

Das Gesicht ihres Nachwuchses hält sie bedeckt und auch den Namen teilt sie bisher nicht. Das Model schwärmt aber über die ersten gemeinsamen Wochen mit Partner und Kind und will bald sogar das erste Mal mit ihrer kleinen Familie in den Urlaub fahren! Die Fans der TV-Bekanntheit freuen sich mit ihr. "So schön und die Zeit vergeht wie im Flug, genießt es" und "Tolles Foto. Eine schöne Idee für ein Vorher-Nachher-Foto", schreiben beispielsweise zwei User auf Instagram.

Die Bloggerin ist für ihre Work-outs und Ernährungstipps bekannt. Sie versorgte ihre Follower auch während ihrer Schwangerschaft mit ihrem Programm! In den letzten Monaten trainierte sie fleißig und zeigte ihren Body nach der Schwangerschaft im Netz. Das wurde zwar nicht von allen Usern gut aufgenommen, Mareike selbst nahm die Kritik aber gelassen auf. "Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass sich davon einige getriggert fühlen können, weil ich immer wieder betone, dass man sich nicht vergleichen soll. Ich bin nun mal Fitness-, Ernährungs- und Lifestyle-Coach und werde meinen Körper jetzt nicht verstecken", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Promiflash Mareike Schneider mit Babybauch

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesstrainerin

