"Persönlich": Zayn Malik gibt Einblicke in sein neues Album!

Das Warten hat ein Ende. Zayn Malik (31) hat gute Nachrichten für die Fans seiner Musik: Der Sänger hat die bevorstehende Veröffentlichung einer neuen Platte angekündigt. Anlässlich dessen postete der ehemalige One Direction-Star einen kurzen Clip auf Instagram. Darin sind mehrere private Aufnahmen des Musikers zu sehen. In einem Voice-Over erklärt er: "Ich denke, die Absicht hinter diesem Album ist, dass der Hörer mehr über mich persönlich erfährt. Meine Ambitionen, meine Ängste... und dass sie eine Verbindung dazu haben." Deshalb habe er auch alleine an den neuen Songs geschrieben: "Ich wollte nicht, dass irgendjemand zwischen mir und der Musik steht, und zwischen der Musik und den Leuten, die sie hören."

Erst vergangenen Monat bestätigte der "Love Like This"-Interpret gegenüber Rolling Stone, dass er gemeinsam mit dem Produzenten Dave Cobb an einem neuen Album arbeite. Wie das Magazin berichtete, soll Zayn vier Jahre lang alleine an dem Album geschrieben haben, bevor er den Grammy-Preisträger an Bord holte. "Was mich an Zayn fasziniert hat, war seine Stimme, in der man Liebe, Verlust, Schmerz, Triumph und Menschlichkeit hören kann. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte genau das an seine Fans weitergibt", erklärte Dave und schwärmte weiter: "Zayn hat auf dieser Platte wirklich sein eigenes Universum erschaffen, er hat wirklich keine Angst und spricht direkt aus seiner Seele."

Zayns Ankündigung, mit dem berühmten Produzenten zusammenzuarbeiten, sorgte für einige Spekulationen bei seinen Fans: David ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Chris Stapleton (45), Brandi Carlile und Lady Gaga (37) bekannt und hat sich vor allem im Country- und Rockgenre einen Namen gemacht. Daher vermuteten seine Hörer, dass Zayn zukünftig ebenfalls unter die Country-Musiker gehen wird. Bestärkt wurden die Vermutungen zudem durch eine Andeutung, die er zuvor im Call Her Daddy"-Podcast gemacht hatte: "Ich mache eine Platte, von der ich nicht glaube, dass die Leute sie wirklich erwarten werden. Es ist ein anderer Sound für mich."

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige

Getty Images Zayn Malik im Januar 2018 in New York

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de