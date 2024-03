Sind Ashley Tisdale und Vanessa etwa nicht mehr befreundet?

Ashley Tisdale (38) und Vanessa Hudgens (35) verbindet nicht nur der große Erfolg der High School Musical-Filme, bei denen sie mitwirkten, sondern auch eine jahrelange Freundschaft – doch sind die beiden immer noch so gut miteinander? In einer Folge von "Watch What Happens Live With Andy Cohen" äußert sich die Blondine nun über die angebliche Fehde zwischen ihr und der Beauty. "Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke, sie arbeitet viel, sie hat einen Vollzeitjob. Ich bin auch berufstätig. Ich habe eine Tochter", erklärt Ashley.

Mit ihrer Aussage in der Show bestätigt sie die Gerüchte zwar nicht, dementiert sie aber auch nicht. Nach der Geburt von Ashleys Tochter Jupiter Iris French (2) schien noch alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Auf Instagram teilte die damals frischgebackene Mutter einen süßen Schnappschuss von ihrem Baby auf Vanessas Arm. "Als sie ihre Tante Ness gesehen hat, öffnete Jupiter die Arme, als wollte sie sagen: 'Nimm mich auf den Arm'", beschrieb sie den Moment. Seit einiger Zeit veröffentlichen die Frauen allerdings keine gemeinsamen Aufnahmen mehr im Netz.

Disput hin oder her – Vanessa scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Im Dezember des vergangenen Jahres hat sie ihrem Partner Cole Tucker (27) das Versprechen der ewigen Liebe gegeben. Das Eheleben scheint die Schauspielerin total zu erfüllen. "Ich könnte nicht glücklicher sein – wirklich", schwärmte die Brünette rund zwei Monate nach der Hochzeit in einem Interview mit Entertainment Tonight. Die Beziehung zu ihrem Liebsten sei auch der Grund, warum sie nicht aufhören könne zu lächeln.

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihre Tochter im März 2022

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de