Ist das ihr Neuer? Identität von Emma Watsons Date gelüftet!

Ist das etwa ein Liebes-Outing? Über das Liebesleben von Emma Watson (33) war bisher nie viel bekannt. Die Schauspielerin hält Privates weitgehend vom Auge der Öffentlichkeit fern. Doch vor Kurzem wurde die Harry Potter-Darstellerin an der Seite eines mysteriösen Mannes in Venedig gesichtet. Die Identität ihres Begleiters war bisher nicht klar, doch nun gibt es mehr Details: Das ist der geheime Mann an Emmas Seite!

Wie Just Jared berichtet, ist jetzt bekannt, um wen es sich bei dem Hottie handelt. Demnach hört der wohl 33-Jährige auf den Namen Ryan Walsh und ist als Geschäftsmann tätig. Der Brillenträger ist angeblich der Gründer eines eigenen Unternehmens im Technologiebereich. Mit Ryan stieg die Film-Darstellerin in eines der für Venedig typischen Wassertaxis, nachdem die beiden einen Spaziergang unternommen hatten.

Emma trug für das Treffen mit dem Geschäftsmann ein farbenfrohes Sommerkleid und dazu eine Sonnenbrille, die auf ihrem Kopf saß. Ihr mutmaßliches Date hingegen hatte sich für einen Look ganz in Schwarz entschieden. Die zwei schienen die Gesellschaft des anderen sehr zu genießen.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Emma Watson in Paris im Jahr 2017

Getty Images Emma Watson auf der Premiere von "The Circle"

