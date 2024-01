Lina nimmt "Are You The One?"-Deal an: Die Villa rastet aus!

Sie setzt noch einen drauf! Aktuell läuft die neue Staffel von Are You The One?. Dort sorgt vor allem Lina mit ihrer offenen Art für Aufsehen: Die Berlinerin küsste Single Paolo – obwohl dieser eigentlich mit Lisa-Maria anbandelte. Doch Paolo war nicht der einzige, dem Lina näherkam – das brachte das Fass der anderen Mädels zum Überlaufen. Doch hat es sich die Blondine jetzt endgültig verscherzt? Lina verkauft eine begehrte Matchbox-Entscheidung!

Wie die begeisterten Zuschauer in der aktuellen Folge von "Are You The One?" mitverfolgen konnten, bietet die Moderatorin Sophia Thomalla (34) den Kandidaten einen Deal an: "Die Person, die gleich als erstes 'Verkaufen!' ruft, macht heute einen Deal mit mir. Und dieser Deal gilt nur für eine Person." Doch bevor Sophia überhaupt ihren Einsatz mit der Gruppe teilen kann, schlägt Lina schon zu – und gewinnt damit 20.000 Euro ganz für sich allein.

Der Rest der Gruppe ist von dieser Entscheidung offensichtlich wenig begeistert – immerhin bringt ein gefundenes Match die "Are You The One?"-Kandidaten näher ans Ziel. Durch die verkaufte Matchbox-Entscheidung fällt jedoch ein mögliches Perfect Match weg. Lina dachte dennoch, sie tut der Gruppe etwas Gutes und erhöht das Preisgeld von 200.000 Euro auf 220.000 Euro. Dass der Verkauf nur ihr gilt, habe sie anscheinend falsch verstanden. "Du bist so dumm, ehrlich!", wettern daraufhin ihre Mitkandidaten.

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Lina, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

