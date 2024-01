Nach Beleidigung: "Are You The One?"-Lina schießt gegen Jana

Sie kann den Hate nicht nachvollziehen. In der vergangenen Folge von Are You The One? machte Sophia Thomalla (34) den Kandidaten ein Angebot. Die Moderatorin erklärte, dass der Deal nur für eine Person gelte. Lina ließ sich auf das Geschäft ein, noch bevor sie überhaupt wusste, dass nur sie allein die 20.000 Euro kriegt. Daraufhin rasteten die Teilnehmer aus, besonders Jana wütete gegen die Flugbegleiterin. Im Promiflash-Interview schießt Lina jetzt gegen Jana.

Die Krankenschwester bezeichnete Lina als "egoistisch", was diese so nicht einsieht. "Jana tut sich mit Ihrem Verhalten selber keinen Gefallen. Sie lässt aufgestaute Wut an mir aus und schneidet sich dabei ins eigene Fleisch, wie man in den sozialen Netzwerken sehen kann", lautete ihr Statement gegenüber Promiflash. Die 28-Jährige konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Und wenn mich jemand wie Jana "unloyal" nennt, können wir vermutlich alle nur eine Runde zusammen darüber lachen (zumal es illoyal heißt)."

Denn die Berlinerin habe sich einfach verhört, sie habe nicht absichtlich die Gruppe gegen sich aufbringen wollen. "Ich stand tatsächlich völlig auf dem Schlauch und meine Entschuldigung war ernst und aufrichtig gemeint", betonte Lina gegenüber Promiflash. Die anfängliche Wut ihrer Mitstreiter habe sie nachvollziehen können: "Natürlich verstehe ich den Unmut der anderen, weil die Situation natürlich erst mal ausweglos erscheint…"

RTL / Frank Beer Lina, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / ballerlina Lina, Kandidatin bei "Are You The One"

