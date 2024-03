Trotz zweiter Chance: GNTM-Tracy fliegt direkt wieder raus!

Sie konnte sich nicht beweisen. Bei Germany's Next Topmodel stellt sich Heidi Klum (50) auch in dieser Woche wieder eine Frage: Welcher der Kandidaten hat echtes Potenzial in der Fashion-Welt? Dabei wird die Moderatorin wohl auch ein ganz besonderes Auge auf Tracy haben. Denn nachdem diese die vergangene Staffel freiwillig verlassen hatte, durfte sie in diesem Jahr noch einmal zurückkehren – jedoch ohne Erfolg. Für Tracy endet die Topmodel-Reise schon wieder.

Beim großen Shooting ging es in der aktuellen Folge an den Strand. In kleinen Gruppen müssen sich die Kandidaten gemeinsam ins Meer wagen und dabei ihre besten Posen auspacken. Jedoch kann Tracy bereits zu Beginn nicht überzeugen. "Tracy ruiniert fast jedes Foto", lautet das harte Fazit von Modelmama Heidi. Und das hat letztlich auch Konsequenzen. Bei der Entscheidung heißt es für die Beauty: Koffer packen. Doch ist sie nicht die einzige, die die Heimreise antreten muss. Auch für Yanik, Bao-Huy und Vanessa endet das Abenteuer ebenfalls bereits in Folge vier.

Im Netz sorgt die Entscheidung, die diesmal statt von Heidi von Star-Gast Liz Hurley (58) verkündet wird, für Gesprächsstoff. Vor allem, dass Bao-Huy es nicht in die nächste Runde schafft, trifft auf Unverständnis. Auf X heißt es neben "Dass Bao raus ist, verstehe ich so gar nicht" auch "Man sagt ihm, dass er Potenzial und alles hat, aber mehr Selbstvertrauen braucht. Dann lasst ihn doch weiter, damit er sich weiter entwickeln kann?"

ProSieben/Richard Hübner Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

ProSieben/Michael de Boer Bao-Huy, GNTM-Kandidat

