Vanessa Hudgens schwärmt: So schön war ihre Traumhochzeit!

Sie ist unter der Haube! Vanessa Hudgens (34) geht bereits seit einigen Jahren mit Cole Tucker (27) durchs Leben. Anfang des Jahres war der Baseball-Profi dann vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen – und sie hatte Ja gesagt. Wann ihre Hochzeit stattfinden soll, verrieten sie nie. Ein Insider behauptete jedoch, dass das Paar vergangenes Wochenende vor den Altar geschritten ist. Und tatsächlich: Vanessa und Cole sind seit dem 2. Dezember Mann und Frau!

Das bestätigen die frisch Vermählten gegenüber Vogue und teilen dazu gleich ein paar Eindrücke und Fotos ihrer Traumhochzeit in Tulum, Mexiko. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens", schwärmt Vanessa und fügt hinzu: "Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen."

An ihrem großen Tag trug Vanessa zwei traumhafte Kleider, kreiert von Modeikone Vera Wang (74). Bei der Trauung strahlte sie in einem langen Dress mit Off-Schulter-Detail und tiefem Rückenausschnitt mit einem bestickten Schleier. Bei der anschließenden Party tanzte sie in einem trägerlosen Kleid mit Spitze und durchsichtigem Rock.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im Februar 2022 in Santa Monica

