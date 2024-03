Bei Date mit Hailee Steinfeld? Josh Allens Hose ist gerissen

Josh Allen (27) passiert eine kleine Hosenpanne – und das vermutlich während eines Rendezvous mit seiner vermeintlichen Romanze Hailee Steinfeld (27)! Das verrät der Quarterback seinen Followern jetzt auf der Plattform X. "Meine Hose ist beim Dinner gerissen! Ich wollte meine Pobacken nicht draußen haben... Ich liebe Paris!", schreibt er ohne großen Hehl mit ein paar lachenden Smileys. Derzeit ist der Sportler nämlich mit der Pitch Perfect-Darstellerin anlässlich der Paris Fashion Week in der Stadt der Liebe, und das sogar in farblich abgestimmten Outfits.

Bei dem besagten Kleidungsstück des Buffalo-Bills-Stars handelt es sich um eine kakifarbene Hose, in der er kurz zuvor an der Seite der Sängerin abgelichtet wurde. Zudem trägt der 27-Jährige eine dazu passende Jacke und rundet sein Outfit mit einem weißen T-Shirt der Marke Prada ab. Das Ganze kombiniert er mit weißen Sneakern. Die Musikerin orientiert sich an dem gleichen Farbschema und zeigt sich neben ihrem Begleiter in einem langen Mantel, kurzen Minirock und Oberteil in Beige- und Kakitönen.

Trotz des kleinen Missgeschicks scheint der Abend in Paris richtig gut für Josh verlaufen zu sein: Aufnahmen zeigen den NFL-Star eng an Hailee gekuschelt in einem Auto. Dabei hat er liebevoll seine Hand auf ihr Bein gelegt und die "Capital Letters"-Interpretin hakt sich bei ihm ein. Bereits im Mai des vergangenen Jahres kamen erste Spekulationen um eine Romanze zwischen den beiden Berühmtheiten auf. Damals wurde das Duo erstmals gemeinsam auf Fotos abgelichtet, die New York Post vorliegen – auf diesen erweckten sie den Anschein, als wäre zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft.

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Josh Allen und Hailee Steinfeld in Paris, 2024

