"Geht gar nicht": Fans stört GNTM-Armins Stichelei gegen Max

Von dieser Aktion sind die Zuschauer ganz und gar nicht begeistert! In der aktuellen Germany's Next Topmodel-Folge kommentierte Kandidat Armin Rausch das Outfit seines Kontrahenten Max Uhrmacher. "Bin ich hier auf Teneriffa oder auf einer Fashionshow?", meinte der 27-Jährige zum weißen Schlangenleder-Outfit des gebürtigen Koblenzers, das er danach als "Kostüm" betitelte. Und weiter: "Bist du nicht ein bisschen overdressed? [...] Also ich würde das zu einer Fashionshow tragen, aber zum Bäcker?" Max steht aber voll und ganz zu seinem außergewöhnlichen Style und macht deutlich: "Das ist meine Art und Weise, meine Gefühle auszudrücken, mich selbst zu präsentieren und in Rollen zu schlüpfen."

Die beiden Modelanwärter schienen danach keine Probleme miteinander gehabt zu haben. Viele Fans finden Armins Bemerkungen trotzdem total daneben. "Fand Armin anfangs sympathisch. Aber wie er gegen Max schießt, geht gar nicht. Max sieht super aus. Schade", lautet nur ein Zuschauerkommentar unter einem GNTM-Instagram-Beitrag. Ein weiterer User schreibt: "Ich finde allerdings auch, dass er es recht herablassend rübergebracht hat. Mit so einem Lächeln auf den Lippen, das unecht wirkte."

Max und Armin sind beide eine Runde weitergekommen. Für vier ihrer Mitkandidaten war die GNTM-Reise in Folge vier aber leider schon wieder vorbei. Bao-Huy, Vanessa, Yanik und Tracy mussten ihre Koffer packen. Letztere hatte von Heidi Klum (50) eine zweite Chance bekommen, nachdem sie im vergangenen Jahr freiwillig ausgestiegen war. Sie ist von ihrem schnellen Rauswurf ziemlich enttäuscht. "Die Entscheidung finde ich nicht fair, ich bin der Meinung, es haben andere viel schlechter abgeschnitten", macht sie im Promiflash-Interview deutlich.

ProSieben Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel 2024"-Kandidat

Instagram / arminrsch GNTM-Kandidat Armin

