"Habe mich geschämt": Mike Cees leidet unter Panikattacken!

Es geht ihm nicht gut! In letzter Zeit stand Mike Cees vor allem wegen negativer Schlagzeilen im Mittelpunkt. Nicht nur flog der Realitystar aus der Sendung B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, nachdem sich der Affärenklatsch rund um ihn, seine Show-Kollegin Arielle Rippegather (33) und seine Noch-Ehefrau Michelle Monballijn zuspitzte. Auch während seiner Teilnahme an Das große Promi-Büßen setzte er sein uneinsichtiges Verhalten fort. Doch nun zeigt er eine andere Seite von sich: Mike gesteht, dass eran einer Angststörung leidet!

Auf Instagram teilt Mike ein Bild von sich vor einem schwarzen Hintergrund, auf dem er traurig in die Kamera schaut. "Seit einiger Zeit leide ich unter Panikattacken", gesteht er unter dem Beitrag. Im Alltag fühlt sich das TV-Gesicht durch die ständige Angst eingeschränkt. Der Realitystar beschreibt das Gefühl, das ihn bereits des Öfteren übermannt hat, so: "Zuerst ist es das Gefühl zu ersticken und der Raum wird immer kleiner, der Puls wird schneller." Doch er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "Jetzt muss ich lernen, damit umzugehen und werde weiter kämpfen."

Die Anteilnahme unter dem Beitrag des Reality-TV-Darstellers ist groß: Viele Follower schreiben von ihren eigenen Erfahrungen mit Panikattacken und sprechen dem Realitystar Mut zu. "Dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Es öffentlich zu machen, zeigt Größe", kommentiert ein User im Netz. Sogar Ex-Affäre Arielle zeigt Mitgefühl. "Alles wird gut", kommentiert die Blondine, gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

RTLZWEI Arielle Rippegather, "B:Real"-Star

