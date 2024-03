Kurz nach Geburt: Sienna Miller und Oli wirken superhappy!

Sienna Miller (42) und ihr Oli Green strahlen gemeinsam auf einer Benefizveranstaltung – und das wenige Monate nachdem ihre gemeinsame Tochter auf die Welt kam! Das zeigen aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen sind die frischgebackenen Eltern zu sehen, die voller Freude in die Kamera schauen. Die Schauspielerin wirft sich zu besagtem Anlass richtig in Schale und trägt ein elegantes, figurbetontes, schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt sowie einen dunklen Blazer. Ihr Liebster ist hingegen in einen legeren Jeans-Look gekleidet, den er mit einem weißen T-Shirt kombiniert.

In ihrem Outfit macht die zweifache Mutter eine richtig gute Figur und präsentiert stolz ihren After-Baby-Body. Außerdem betont sie ihr Dekolleté und setzt auf ein natürliches, sanftes Make-up. Bereits wenige Tage zuvor begeisterte die 42-Jährige auf der Paris Fashion Week in einem atemberaubenden hellen Satinkleid – diesmal jedoch ohne ihren Freund Oli an ihrer Seite. Mit ihrem Schatz zeigt sie sich nämlich nur hin und wieder in der Öffentlichkeit.

Dass ihr Partner rund 14 Jahre jünger ist als sie, stört Sienna hingegen ganz und gar nicht. Mit ihm ist die gebürtige New Yorkerin nämlich seit 2022 überglücklich. "Ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten kompliziert sein muss, aber ich empfinde nichts als Liebe und Freude!", plauderte die "Alfie"-Darstellerin in einem Vogue-Interview aus. Auch ihre zweite Schwangerschaft sieht die Ex von Tom Sturridge (38) total gelassen: "Ich glaube, dass ich mir dieses Mal einfach weniger Druck mache." Zwar sei die Schwangerschaft nicht geplant gewesen, aber sie fühle sich "mental besser vorbereitet" als es damals bei ihrer Tochter Marlowe Sturridge (11) der Fall gewesen sei.

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de