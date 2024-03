Während Sorge um Prinzessin Kate: Neue Fotos veröffentlicht

Seitdem sich Prinzessin Kate (42) einer OP unterziehen musste und sich daraufhin zurückzog, sorgen sich die Royal-Fans um die Frau von Prinz William (41). Anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentlicht das royale Ehepaar jetzt aber bislang ungezeigte Bilder von Kate auf dem offiziellen Instagram-Account. "Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag! Wir feiern heute und jeden Tag den Einfluss der großartigen Frauen. Hier sind nur einige der brillanten Frauen, die uns in den letzten zwölf Monaten inspiriert haben", heißt es einer Story, während weitere Kate und William auf diversen Veranstaltungen zeigen. So ist auf einem Schnappschuss unter anderem zu sehen, wie Kate durch einen Charity-Laden geht. Wann die Bilder entstanden ist allerdings nicht bekannt.

Die Beiträge werden nur wenige Tage, nachdem Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurde, geteilt. TMZ liegen Schnappschüsse vor, die die 42-Jährige nach ihrem Krankenhausaufenthalt zeigen: So ist auf ihnen zu sehen, wie Kate als Beifahrerin im Auto ihrer Mutter Carole (69) sitzt – und zwar in der Nähe vom Schloss Windsor. Auf den Aufnahmen trägt die Schwiegertochter von König Charles (75) eine große Sonnenbrille, auch scheint es als würde Kate dabei ein Lächeln aufsetzen.

Wie es der dreifachen Mama wirklich geht, ist öffentlich weiterhin nicht bekannt. Und obwohl der Palast zuletzt ein Statement teilte, in dem vehement betont wurde, dass es Kate gut ginge, haben Royal-Experten weiterhin Zweifel – immerhin wird sie bis Ostern keine Termine wahrnehmen, obwohl die Operation bereits Anfang des Jahres war. "Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich", gab der Adelsexperte Jürgen Worlitz im Promiflash-Interview bereits zu.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de