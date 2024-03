Wie die Zeit vergeht: So groß ist Rebel Wilsons Tochter

Sie wachsen so schnell! Erst im vergangenen Jahr feierte Rebel Wilsons (44) Tochter Royce Lillian ihren ersten Geburtstag – am Dienstag teilte die Schauspielerin ein seltenes Video ihrer Kleinen auf Instagram und versetzte ihre Fans in Staunen. In der Aufnahme zeigte Rebel zunächst ihre Verlobte Ramona Agruma beim Kochen, schwenkte dann aber zu einer grinsenden Royce rüber. In ihrer Shorts mit passendem Oberteil sah die Einjährige absolut entzückend aus, faszinierend ist für ihre Fans allerdings auch, wie groß sie geworden ist!

Einen kleinen Schatz in die Welt zu setzen, bereitete der Pitch Perfect-Darstellerin und ihrer Partnerin zunächst Schwierigkeiten, denn Rebel konnte nicht schwanger werden. Die Tochter der beiden kam also via Leihmutter zur Welt und seitdem genießt das Paar die Elternschaft in vollen Zügen. "Ich liebe sie einfach so sehr... sie ist so ein kleiner Engel", erzählte die Australierin völlig verzaubert gegenüber E! News. Royce habe außerdem vor Kurzem ihr erstes Wort – Mum – gesagt, fuhr sie fort: "Ich dachte: 'Ahhh!', denn ich habe in den letzten Wochen versucht, ihr dieses Wort beizubringen."

Mit ihrem Töchterchen ist die Familienplanung von Rebel und Ramona aber noch nicht abgeschlossen. Das Paar wünscht sich noch ein weiteres Kind, ist sich aber unsicher, ob es klappt. "Ich muss eine künstliche Befruchtung machen. Wir werden sehen, wie es läuft", erklärte Rebel. Sollte es sich nicht ergeben, wäre die 44-Jährige aber dennoch glücklich – denn Royce ist bereits ein Wunder. Zur Ankunft ihrer Tochter im Jahr 2022 schrieb die frisch gebackene Mutter im Netz, sie könne ihre Liebe nicht in Worte fassen. Sie dankte zudem ihrer Leihmutter: "Es ist ein unglaubliches Geschenk. Das beste Geschenk!"

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Tochter Royce Lillian

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de