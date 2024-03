"Wilde Erfahrung": Robert Irwin feiert sein Laufsteg-Debüt

Robert Irwin (20) durfte zum ersten Mal über den Runway laufen. Eigentlich ist der Sohn des australischen Moderators Steve Irwin (✝44) Fotograf und Tierschutzaktivist. Doch nun baut er sich offenbar ein weiteres Standbein auf. Bei Instagram verkündet er seinen Followern stolz, dass er bei der Melbourne Fashion Week mitläuft. "Habe mir nie träumen lassen, dass ich mal auf einem Runway laufen würde. Wow, danke für die tolle Nacht", schreibt er stolz und postet auch gleich ein paar Schnappschüsse dazu. Robert darf in elegant-legerer Herrenkleidung laufen und hat offensichtlich eine Menge Spaß: Dem Publikum begegnet er mit einem breiten Grinsen. "Was für eine wilde Erfahrung", resümiert er.

So langsam scheint Robert im Modebusiness Fuß zu fassen. Schon Ende Februar teilte er die Eindrücke seines Covershootings für die australische Women's Weekly. Und die beweisen, dass er definitiv Modelqualitäten besitzt. Der 20-Jährige macht sowohl mit ernster Mimik als auch mit einem Lächeln oder neben einem Nashorn eine gute Figur. Seine Fans waren ebenfalls ganz angetan. "Das ist der perfekte Mann", schrieb ein User begeistert und ein weiterer schloss sich an: "Oh, wie wunderschön du aussiehst!"

Papa Steve wäre sicherlich stolz auf seinen Spross. Robert hatte seinen Vater verloren, als er noch ein Kind war, denn der "The Crocodile Hunter"-Star war 2006 nach dem Stich eines Stachelrochens verstorben. Sein Sohn orientiert sich bis heute an dem Reptilienliebhaber – Steve ist sein großes Vorbild. Im Netz zeigt er seiner Community regelmäßig, wie ähnlich sich die beiden sind. So trat Robert nicht nur beruflich in die Fußstapfen seines Vaters: Im Sommer vergangenen Jahres bewies er beispielsweise, dass er auch bei Steves Lieblingssport, dem Surfen, auch eine gute Figur macht.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im November 2023

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin als Kleinkind mit seinem Vater Steve

