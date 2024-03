"Bin am Ende": Mauricio Umansky hatte einen Zusammenbruch!

Mauricio Umansky wird alles zu viel! In einem neuen Clip der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Buying Beverly Hills" gesteht der TV-Star im Gespräch mit seiner Ehefrau Kyle Richards (55), wie sehr er unter dem Druck in seinem Privat- und Arbeitsleben leidet: "Ich hatte neulich im Büro einen kompletten Zusammenbruch. Ich bin völlig ausgerastet und habe allen gesagt: 'Ich halte das nicht aus. Ich bin am Ende. Lasst mich einfach in Ruhe'". Vor allem die Aussicht, Mitarbeiter entlassen zu müssen, habe ihn sehr gestresst. "Es ist so schwierig für mich, denn ich liebe alle, die für uns arbeiten. Es gibt 9.000 Menschen, die von den Geschäften der Agentur leben", erzählt Mauricio.

Seine Rolle als CEO des weltweit tätigen Immobilienunternehmens mit der des Ehemanns und Familienvaters zu vereinen, sei dem 53-Jährigen sehr schwergefallen. "Ich habe mich viel zu sehr verausgabt. Ich habe versucht, wie ein Macho aufzutreten. […] Es fängt an, zu groß und zu viel für mich zu werden", gesteht Mauricio offen. Der Unternehmer und Kyle sind mittlerweile getrennt. Die zweite Staffel von "Buying Beverly Hills" gebe laut der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit mehr Einblicke in die Hintergründe der Trennung.

Seit der Trennung ist Mauricio eigentlich Single. Doch hat er bereits eine neue Partnerin an seiner Seite? Schnappschüsse, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen den Geschäftsmann nach einem Restaurantbesuch mit einer mysteriösen Begleiterin davonfahren. Über die Identität der Frau, die in etwa im Alter von Mauricios ältester Tochter zu sein scheint, weiß man bisher nicht mehr. Es könnte sich auch um eine Kollegin aus seiner Immobilienfirma The Agency handeln.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Getty Images Mauricio Umansky im Mai 2023

