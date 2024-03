Gastrolle: Joachim Llambi spielt bei "Das Traumschiff" mit

Joachim Llambi (59) hat sich auf ein neues Abenteuer eingelassen und zwar fernab des deutschen Tanzparketts! Der Let's Dance-Juror hat laut Bild eine Gastrolle in der beliebten ZDF-Serie Das Traumschiff ergattert und stand gemeinsam mit dem TV-Kapitän Florian Silbereisen (42) vor der Kamera. Der Dreh habe auf der karibischen Insel Curaçao – rund zehn Flugstunden von Deutschland entfernt – stattgefunden. In der Serie verkörpert Llambi passend zu seinem Job einen Tänzer. Die Folge soll Ende des Jahres ausgestrahlt werden.

Aufgrund der laufenden "Let's Dance"-Staffel sei der Dreh in der Karibik aber zeitlich und logistisch etwas schwierig gewesen. Llambi sei deshalb am Samstag angereist, habe die Folge am Sonntag gedreht und sei am Montag direkt wieder zurück nach Deutschland gejettet. Florian erklärt dazu gegenüber der Zeitung: "Ich habe mich über Herrn Llambi auf dem Traumschiff natürlich sehr gefreut, wir wollten dadurch aber selbstverständlich nicht 'Let’s Dance' gefährden. Wir haben ihn rechtzeitig zurück auf die Reise in Richtung Deutschland geschickt."

Llambi ist aber nicht der erste Promi, der im Rahmen einer Gastrolle an Bord des Traumschiffs ging! In der Vergangenheit standen schon zahlreiche Stars und Sternchen für die beliebte Serie vor der Kamera. Unter anderem waren schon Oliver Pocher (46), Cathy Hummels (36), Sasha (52) und Sarah Engels (31) ein Teil der ZDF-Produktion. Florian schlüpft hingegen schon seit 2019 regelmäßig in seine Rolle des Kapitäns Max Parger.

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

