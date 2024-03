GNTM-Kandidat Max äußert sich zu Armins Outfit-Sticheleien!

Dieses Thema lässt Max Uhrmacher noch nicht los! Bei Germany's Next Topmodel gerieten der Berliner und sein Kontrahent Armin Rausch aneinander. Der Grund: Armin stichelte vor laufenden Kameras gegen Max' Schlangenleder-Outfit. Auf Instagram veröffentlicht Letzterer jetzt einen Clip, mit dem er auf die Kommentare seines Mitstreiters reagiert. "Wir sollten keine Menschen aufgrund deren Kleidung diskriminieren", betont Max. Die Sticheleien seines GNTM-Kollegen machen ihn traurig, da ihn derartige Äußerungen schon sein ganzes Leben lang begleiten.

Für sein Statement bekommt Max viel Zuspruch aus dem GNTM-Kosmos – zahlreiche ehemalige Kandidatinnen melden sich in der Kommentarspalte zu Wort und stärken ihm den Rücken. "Es gibt kein 'zu viel'", schreibt Cassy Cassau beispielsweise. Auch Vivien Blotzki – die Gewinnerin aus dem Vorjahr – und das Best-Ager-Model Nicole Reitbauer stimmen ihm zu. Zudem halten auch viele Fans auf der Social-Media-Plattform zu dem Nachwuchsmodel.

Max und Armin müssen aber dennoch weiterhin miteinander auskommen. Heidi Klum (50) schickte beide Jungs nämlich eine Runde weiter. Aber was war zwischen den beiden eigentlich vorgefallen? Armin kommentierte bei GNTM Max' Outfit. "Bist du nicht ein bisschen overdressed? [...] Also ich würde das zu einer Fashionshow tragen, aber zum Bäcker?", fragte er und betitelte den Look daraufhin unter anderem als "Kostüm". Max wehrte sich aber schon in der Folge gegen das Urteil seines Kontrahenten und stand zu seinem modischen Geschmack.

Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel 2024"-Kandidat

Armin Rausch, GNTM-Kandidat

