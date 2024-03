Lisa Mieschke war vor "Der Bachelor" Kriminaloberkommissarin

Gewusst? Lisa Mieschke nahm 2023 an Der Bachelor teil und verliebte sich dort in David Jackson. Das beruhte auf Gegenseitigkeit und noch immer sind die beiden ein glückliches Paar. Mittlerweile arbeiten beide auch als Content Creator. Jetzt wirft Lisa aber einen Blick in ihre Vergangenheit und verrät in ihrem neuen Instagram-Video ein Geheimnis: "Ich habe 2010 bei der Polizei Berlin angefangen und war bis zuletzt Kriminaloberkommissarin beim Staatsschutz und zwar im Bereich Rechtsextremismus." Sie habe lange Zeit nicht gesagt, dass das ihr Beruf war, da sie einer gewissen Verschwiegenheitspflicht unterlag.

Jetzt ist ihre Zeit bei der Polizei allerdings Geschichte. Sie habe nach einigen Jahren gemerkt, dass der Beruf nicht mehr wirklich zu ihr passt: "Alles hat damit angefangen, dass ich 2018 eine Weltreise gemacht habe und wieder in diese Behörde und Struktur gekommen bin und mich so unwohl gefühlt habe", erklärt die Influencerin. Daher habe sie sich 2020 selbstständig gemacht und nach ihrer Bachelor-Teilnahme sei auch Social Media mehr und mehr dazugekommen. Schließlich hat sie ihren Job bei der Polizei aufgegeben: "Ich konnte mir jetzt zum 1. Januar 2024 den Traum erfüllen, endlich nach Jahren von dieser Behördewegzugehen." Zukünftig wolle sie mehr von dem Job erzählen und aufklären.

Nicht nur beruflich ist Lisa mit ihrem neuen Karriereweg gerade richtig happy – auch zwischen ihr und David scheint es richtig gut zu laufen. Hin und wieder teilen der Dubai-Auswanderer und seine Liebste niedlichen Pärchencontent und zeigen der Welt, dass sie glücklich miteinander sind. Den Valentinstag verbrachten sie zusammen und David schrieb im Netz: "Heute ist ein besonderer Tag für uns, denn es ist bereits unser zweiter Valentinstag zusammen und damit auch unser erstes gemeinsames Jahr."

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke und David Jackson im August 2023

