David Jackson und Lisa teilen süßen Dreamdate-Rückblick!

Was für eine schöne Erinnerung! David Jackson und Lisa Mieschke hatten sich in der vergangenen Staffel von Der Bachelor kennengelernt. Zwar hatte sich der Rosenkavalier im großen Finale für Angelina Utzeri entschieden, kam aber nach der Show doch mit der Zweitplatzierten zusammen. Seitdem genießen der Unternehmer und die Influencerin ihr Liebesglück in vollen Zügen und könnten wohl nicht glücklicher miteinander sein. Nun erinnern sich David und Lisa mit einer niedlichen Idee an ihre Beziehungsanfänge zurück!

Bei ihrem Dreamdate während der Bachelor-Staffel unternahmen die beiden einen Helikopterflug in Rio, während dem sie von Lisa mitgebrachte Schokolade aßen. Diesen besonderen Augenblick wiederholten sie nun im erneut auf Hawaii: Bei einem Flug über die Insel packte die Potsdamerin eine Tafel Schokolade mit einem Foto ihres ersten Hubschrauberausflugs aus und genießt diese anschließend mit ihrem Liebsten. "Full Circle Moment [z.dt. Moment, in dem sich der Kreis schließt]", schreibt David unter einen Instagram-Clip des Flugs und fügt dankbar hinzu: "Verrückt wie das Leben manchmal spielt."

Nachdem sie sich im TV kennengelernt haben – könnten sich Lisa und David auch vorstellen, gemeinsam an Formaten teilzunehmen? Wie der Ex-Bachelor im Interview mit Promiflash verrät, konzentrieren sie sich aktuell noch ganz auf ihre Zweisamkeit: "[Wir] genießen das, einfach miteinander sein zu können. Deswegen ist da jetzt noch nichts konkret, aber nicht ausgeschlossen, dass da in Zukunft noch was kommen kann."

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"

Instagram / dee_jaxon Lisa Mieschke und David Jackson, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / lisa.mieschke David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidaten 2023

Wie findet ihr die Idee von David und Lisa, ihr Dreamdate noch mal aufleben zu lassen? Total süß und romantisch! Etwas kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



