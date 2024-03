Matthew Perrys Ex-Freundin fordert Tribut für ihn bei Oscars

Matthew Perrys (✝54) Tod im vergangenen Jahr schockierte Fans auf der ganzen Welt. Seither liegt die Film- und Serienwelt in großer Trauer. Bei den SAG Awards und den Emmys wurde der Friends-Darsteller bereits geehrt. Bei den BAFTAs blieb ein Tribut jedoch aus. Nun fordert Matthews Ex-Freundin Kayti Edwards, dass die Oscars dem Schauspieler eine Ehrung widmen. "Ich weiß, dass es ihm viel bedeuten würde, bei den Oscars in irgendeiner Weise honoriert zu werden", äußert sie im Interview mit Mirror. Matthew habe nicht nur für seine Rolle in der Kultserie "Friends" bekannt sein wollen. "Es war ihm immer bewusst, dass 'Friends' sehr viele Preise gewonnen hat... ich glaube aber, dass er selbst nie einen bekam", fügt Kayti hinzu.

Das Model geht in dem Gespräch zudem auf die BAFTAs ein: "Ich bin nicht über die Gegenreaktionen überrascht. Er wurde so sehr geliebt." Mit seiner Karriere in Hollywood habe Matthew aber stets eine Hass-Liebe geführt. "Er wurde immer in einer lustigen Rolle oder als Liebesobjekt gecastet, dabei wollte er immer Rollen, die mehr Tiefe und eine größere Bedeutung haben", erklärt Kayti.

Bei den Emmy Awards wurde Matthew jedoch angemessen geehrt. Mit einem emotionalen Song von Charlie Puth (32) wurde er verabschiedet. Ähnlich verlief es bei den SAG Awards im Februar dieses Jahres. Mit einem Ausschnitt aus "Friends" wurde des Hollywoodstars gedacht.

Getty Images Matthew Perry im März 2017

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

