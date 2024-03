Mit Gitarre unterwegs: Timothée Chalamet im Bob-Dylan-Biopic

Timothée Chalamet (28) wird zur Folk-Legende. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler in Los Angeles, wie er in bequemer Joggingkleidung eine Akustikgitarre trägt. Ein erster Blick auf den Wonka-Star, der jetzt am Set seines neuen Films in die Rolle des Musikers Bob Dylan (82) schlüpft. Timothée steckt offensichtlich mitten in der Darstellung seines Charakters, denn das Instrument war stets ein treuer Begleiter Bobs. Es heißt, die Dreharbeiten sollen schon begonnen haben. Unterstützung auf der Leinwand erhält der Hauptdarsteller von Benedict Cumberbatch (47) als Pete Seeger, Boyd Holbrook (42) als Johnny Cash (✝71) und Monica Barbaro als Joan Baez (83).

Für die Darstellung des Nobelpreisträgers suchte sich Timothée zusätzliche Hilfe und holte das Team von Kollege Austin Butler (32) an seine Seite, der in "Elvis" den King of Rock 'n' Roll Elvis Presley (✝42) selbst spielte. "Ich habe im Grunde mit seinem gesamten 'Elvis'-Team für meine Dylan-Vorbereitungen gearbeitet", verriet der US-Amerikaner im GQ-Interview. Sowohl Austins Dialekt-Coach als auch die Trainer für Gesang und Bewegung unterstützten ihn. Die Performance seines Freundes hat Timothée dazu bewegt, sich noch mehr anzustrengen: "Ich habe einfach gesehen, wie sehr er sich für alles eingesetzt hat, und mir wurde klar, dass ich mich mehr steigern muss."

Aus Hollywood ist Timothée aktuell wohl kaum wegzudenken. Nicht zuletzt aufgrund des Mega-Erfolgs der Dune-Reihe. Der zweite Teil des Science-Fiction-Abenteuers ist gerade erst in die Kinos gekommen und scheint direkt Rekorde brechen zu wollen. Nach nur wenigen Tagen spielte der Streifen circa 75 Millionen Euro ein – laut TMZ ist das weit mehr als erwartet, denn man hattemit etwa 15 Millionen Euro weniger gerechnet. Vom Avatar-Rekord von rund zwei Milliarden Euro Einspielergebnis ist "Dune 2" aber noch weit entfernt.

Anzeige

Getty Images Sänger Bob Dylan im Jahr 1965

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de