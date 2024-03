NFL-Star Jason Kelce will nach seinem Karriere-Aus abspecken

Jason Kelce (36) will in seiner Rente abnehmen! Der NFL-Star hatte noch bis vor Kurzem bei den Philadelphia Eagles gespielt, gab aber nach der Saison seinen Ruhestand bekannt. Nun hat der Bruder von Travis Kelce (34) große Pläne: "Ich werde abnehmen. Mein Ziel sind 114 Kilo", plaudert er seinem Podcast "New Heights" aus. Schon in der vergangenen Woche habe Jason etwas abgenommen und sei "auf 129 Kilo runter", danach habe er aber viel Kuchen geschlemmt. "Ich freue mich darauf, schlank zu werden", betont er aber.

Wie Jason auf sein Wunschgewicht runterkommen will, hat er auch schon etwas geplant. "Es gibt verschiedene Wege. Ich persönlich halte nichts von extremen Diäten, wie zum Beispiel komplett vegan oder komplett karnivor oder ketogen", erklärt er. Stattdessen wolle der 36-Jährige auf seine Kalorienzufuhr achten und genügend Proteine zu sich nehmen. "Damit ich meine Muskeln behalte", betont er weiter.

Doch warum will Jason jetzt überhaupt abnehmen, obwohl er vorher Profisportler war? Das lag an seiner Spielposition: Bei den Eagles hat er auf nämlich der Position des Centers gespielt, bei der er in der Offense den Ball an den Quarterback übergeben hat. Es ist die Aufgabe des Centers, das gegnerische Team zu blocken, wofür viel Körperkraft und Masse aufgewendet werden muss. Spieler in dieser Position sind daher bestenfalls sehr groß und schwer und müssen darauf achten, reichlich Kalorien zu sich zu nehmen.

Am Montagnachmittag gab Jason auf einer Pressekonferenz ganz offiziell seinen Rücktritt bekannt. Unter Tränen erklärte er: "Jetzt verkünde ich, dass ich meine NFL-Karriere beende." Im Publikum saßen unter anderem auch seine Mutter und sein Bruder Travis, dem ebenfalls die Tränen über die Wangen liefen.

Getty Images Jason Kelce, NFL-Star

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Getty Images Jason Kelce, Footballer

