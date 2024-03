Gary Goldsmith betrübt über Wahrnehmung als "böser Onkel"!

Bereut er seine Aussagen im Nachhinein? Gary Goldsmiths Auftritt bei Celebrity Big Brother polarisierte: Immer wieder packte der Onkel von Prinzessin Kate (42) über seine royale Verwandtschaft aus. Nachdem er am vergangenen Montag in den bewachten Container eingezogen war, flog er jedoch nach wenigen Tagen als Erster aus der Show. Gary gesteht: Er ist traurig darüber, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnimmt!

"Es tut weh, wenn man immer als 'böser Onkel' bezeichnet wird", äußerte Gary im Interview direkt nach seinem Auszug aus der TV-WG, wie Mirror berichtet. Der Brite gibt zu: "Ich habe versucht, ich selbst zu sein, aber habe mich ein wenig zu oft in die royalen Angelegenheiten eingemischt." Doch so richtig einsichtig scheint er nicht zu sein: "Um fair zu sein, haben mich die Leute danach gefragt. [...] Die Leute haben eine Menge Fragen gestellt, weil sie nicht wussten, was sie sonst fragen sollten."

Während seiner Zeit im "Celebrity Big Brother"-Haus gab der Onkel von Kate Details zu ihrer Genesungsreise bekannt. "Sie bekommt die beste Pflege der Welt und die Familie hat nichts anderes getan, als sich um die Familie zu kümmern", plauderte der Unternehmer aus. Im Gegensatz dazu hielt sich das britische Königshaus dazu weitestgehend bedeckt.

i-Images via ZUMA Press / Zuma Press Gary Goldsmith, Onkel von Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

