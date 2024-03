Wie kommt Prinzessin Kates neues Foto bei den Royal-Fans an?

Sie ist zurück! Hinter der britischen Königsfamilie liegen turbulente Monate: Mitte Januar hatte der königliche Palast verkündet, dass Prinzessin Kate (42) am Bauch operiert werden musste. Seither konzentrierte sich die Frau von Prinz William (41) voll und ganz auf ihre Genesung und blieb der Öffentlichkeit fern. Pünktlich zum Muttertag meldet sich die dreifache Mama nun erstmals wieder bei ihren Fans – doch wie kommt Kates Comeback an?

Unter dem Instagram-Schnappschuss, auf dem die 42-Jährigen zusammen mit ihren royalen Sprösslingen Louis (5), George (10) und Charlotte (8) für die Kamera posiert, sammeln sich innerhalb weniger Minuten unzählige Kommentare – dabei wird Kate nur so von Glückwünschen überschüttet! "So froh, die Prinzessin von Wales wiederzusehen. Alles Gute zum Muttertag" oder "Was für ein fantastisches Bild! Alles Liebe zum Muttertag für eine wunderbare Frau! Pass auf dich auf", lauten dabei nur zwei der liebevollen Nachrichten.

Es ist das erste Mal seit Dezember, dass Kate sich offiziell in der Öffentlichkeit präsentiert. "Vielen Dank für eure lieben Glückwünsche und weiterhin Unterstützung in den letzten zwei Monaten", schreibt sie zu dem Beitrag im Netz und fügt hinzu: "Wünsche allen einen schönen Muttertag."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

