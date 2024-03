Cillian Murphy kann sich an Oscar-Dankesrede nicht erinnern!

Erst gestern gewann Cillian Murphy (47) bei der 96. Verleihung der Oscars die Auszeichnung als "Bester Hauptdarsteller" – doch an seine Dankesrede kann sich der Star des erfolgreichen Kinofilms "Oppenheimer" offenbar nicht mehr erinnern. Wie People berichtet, hat Cillian in einem Gespräch mit der Presse zugegeben, dass er immer noch voll von der Rolle ist. "Es ist ein bisschen – ich bin ein bisschen benommen, wissen Sie", gesteht er. "Ich bin sehr überwältigt", fügt er hinzu und offenbart anschließend: "Und ich bin sehr stolz darauf, heute hier zu stehen und Ire zu sein!"

Der Goldjunge ist aber längst nicht die einzige Trophäe, die Cillian in diesem Jahr mit nach Hause nimmt. Auch den Golden Globe gewann er für seine Rolle in dem Historiendrama "Oppenheimer". Als er den Preis auf der Bühne entgegennahm, sorgte er mit einer auffällig roten Nasenspitze für Aufsehen und startete laut OK! seine Dankesrede mit: "Erste Frage: Habe ich Lippenstift überall auf der Nase? Ich wollte ihn einfach da lassen." Wie die rote Farbe dahin kam, verriet er zwar nicht – aber es steckte wohl seine Frau Yvonne McGuinness (51) dahinter.

Die Peaky Blinders-Bekanntheit ist aus der Filmbranche längst nicht mehr wegzudenken – steht ihm bald schon die nächste große Rolle bevor? Bereits seit längerer Zeit spekulieren die Fans der kultigen James Bond-Filmreihe, wer den neuen Geheimagenten spielen wird und Gerüchten zufolge soll es sich dabei um den 47-Jährigen handeln. Allerdings berichtet nun Hello!, dass sich der Schauspieler nicht vorstellen kann, die berühmte Figur zu verkörpern. Cillian ist der Meinung, dass man sich mit solchen Gerüchten zurückhalten sollte – denn er selbst glaubt, dass er "ein bisschen zu alt dafür" sei.

Getty Images Cillian Murphy bei der 81. Golden-Globe-Verleihung im Januar 2024

Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

