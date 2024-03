Flitzer: John Cena stand komplett nackt auf Oscar-Bühne!

Da staunte das Publikum wohl nicht schlecht! John Cena (46) überreichte bei den diesjährigen Oscars den Preis für bestes Kostümdesign und zog dafür komplett blank. Mit nichts als einem kleinen Schild vor dem Intimbereich und Sandalen kam der Schauspieler in kleinen Schritten auf die Bühne und gewährte dem Saal einen ausgiebigen Blick auf seinen stählernen Muskel-Body. Die Stars in den Reihen staunten nicht schlecht, Margot Robbie (33) schlug sich kichernd die Hände vor ihr Gesicht. Wie der Schauspieler erklärte, hatte er eigentlich einen Gag mit Moderator Jimmy Kimmel (56) geplant, doch dieser hätte in letzter Sekunde gekniffen. Bevor John den Oscar überreichte, kam der Comedian aber doch noch und legte ihm etwas über.

Der Nackedei-Auftritt des 46-Jährigen war eine Anlehnung an einen Vorfall aus dem Jahre 1974. Damals war ein Flitzer auf die Bühne der Oscars gestürmt, als der Filmstar David Niven eine Rede hielt. Komplett nackt war ein Mann namens Robert Opel hinter dem Briten hergerannt und hatte ein Peace-Zeichen in die Kamera gehalten – die Gäste waren komplett entsetzt. Doch David war nach einem kurzen Schock cool geblieben und sogar noch zum Scherzen aufgelegt gewesen.

Für Entertainment hat Johns kleiner Flitzer-Gag auf jeden Fall gesorgt. Aber auch für musikalische Unterhaltung war bei der Verleihung gesorgt. So performten unter anderem Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas O'Connell ihren Song "What Was I Made For?" aus dem Film Barbie. Bei ihrem Auftritt kullerten sogar ein paar Tränchen: America Ferrera (39) und Kate McKinnon (40) waren sichtlich berührt von der emotionalen Performance.

